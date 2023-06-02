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10:28

Происшествия

Подъезд многоэтажного дома был поврежден в результате атаки ВСУ в Курске

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Подъезд многоквартиного дома и несколько частных жилых домов были повреждены во время ночной украинской атаки в Курске. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Романа Старовойта.

"В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске были повреждены подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов", – рассказал он.

В ночь на 2 июня несколько вражеских БПЛА были сбиты российскими системами ПВО рядом с Курском.

Старовойт попросил граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что город находится под надежной защитой Вооруженных сил России. Губернатор также призвал сообщать в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов.

До этого два строителя пострадали в результате обстрела со стороны украинских боевиков Кореневского района Курской области. Двое мужчин работали на защитной линии вдоль государственной границы.

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