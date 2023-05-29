Добровольные дружины перешли на круглосуточное дежурство в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Добровольные народные дружины перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах Курской области, рассказал глава региона Роман Старовойт.

"По сути, с майских праздников добровольные народные дружины несут круглосуточное патрулирование в приграничных районах на постоянной основе, объектов критически важной инженерной инфраструктуры", – передает ТАСС его слова.

Губернатор уточнил, что дружины были созданы для помощи сотрудникам правопорядка в патрулировании и охране объектов. Круглосуточное дежурство будет обеспечено до выхода особого распоряжения, уточнил Старовойт.

Глава региона добавил, что в Курской области проанализировали события в Брянской и Белгородской областях и решили продолжить укреплять границу.

Ранее украинские боевики подвергли обстрелу Суджанский район Курской области. В результате вражеской атаки погиб строитель, который проводил работы недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Старовойт пообещал оказать близким погибшего всю необходимую помощь.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали поселок Теткино Глушковского района в Курской области. В населенном пункте разорвались 20 снарядов. Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах не было света. Кроме того, в результате обстрелов поврежденными оказались окна и фасады двух домов.

