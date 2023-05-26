Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам

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Необходимо ввести право на использование членами подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, оружия во время контртеррористических операций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.

По его словам, в регионе уже есть места для хранения оружия.

"Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения", – сказал глава Курской области.

Старовойт отметил, что члены народной дружины имеют экипировку, также они завершили курсы тактических приемов и применения автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатометов. Он указал, что в регионе на полигонах Минобороны и Росгвардии ведутся стрельбы.

"С нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов", – добавил губернатор региона.

Однако дружинникам не планируется выдавать оружие на постоянной основе, заключил Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что есть вопросы к Минобороны РФ после проникновения в область диверсантов, а также обстрелов территории региона. Главной задачей силовых структур он назвал обеспечение безопасности жителей и отметил, что из допущенных ошибок надо сделать выводы.