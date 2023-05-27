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Украинские боевики могут усилить обстрелы к 1 июня, предупредил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в последнее время активность ВСУ снизилась из-за сильных дождей.

"Есть опасения, что после окончания ливневых дождей пройдет еще двое–трое суток и противник вновь активизируется. Это будет как раз в районе Международного дня защиты детей", – цитирует ТАСС Марочко.

Он отметил, что ВС РФ уже знакомы с тактикой противника. Вполне можно ожидать провокаций и обстрелов в этот день, еще раз подчеркнул подполковник ЛНР в отставке.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев может предпринять попытку проведения провокации, которая может иметь отношение к хранилищу с отработавшим ядерным топливом в Харькове.



По словам источника, Киев не демонстрирует успехов в противостоянии с РФ, в связи с этим существует вероятность того, что киевские власти могут организовать провокацию для дальнейшего обвинения Москвы в произошедшем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

