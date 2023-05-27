Строитель погиб в результате обстрела Суджанского района Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские боевики подвергли обстрелу Суджанский район Курской области 27 мая. В результате вражеской атаки погиб строитель. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным", – говорится в его публикации.

Губернатор пообещал оказать близким погибшего всю необходимую помощь.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали поселок Теткино Глушковского района в Курской области. Старовойт уточнил, что в населенном пункте разорвались 20 снарядов. Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах не было света. Кроме того, в результате обстрелов поврежденными оказались окна и фасады двух домов.

23 мая беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Суджанском районе Курской области. Обесточенными оказались села Плехово, Гуево и Горналь. Тогда никто из местных жителей не пострадал.

