Киев проведет провокацию, которая может быть связана с ядерным хранилищем в Харькове – СМИ

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Киев может предпринять попытку проведения провокации, которая может иметь отношение к хранилищу с отработавшим ядерным топливом в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, Киев не демонстрирует успехов в противостоянии с РФ, в связи с этим существует вероятность того, что киевские власти могут организовать провокацию для дальнейшего обвинения Москвы в произошедшем.

"Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", – сказал собеседник агентства.

На территории Харькова расположены несколько ядерных реакторов, что делает этот город подходящим для проведения террористического акта, считает источник.

"В свете отсутствия жесткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на теракты Киева на российской территории исключать, что режим Зеленского решится реализовать данный антигуманный план, нельзя. В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и на территории государств ЕС", – заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку диверсий на российских АЭС продолжающимися враждебными действиями Киева. По его словам, ответственность за нападения лежит на террористах, "которые это делают". Он отметил, что российские спецслужбы продолжают борьбу с ними.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли в преддверии 9 Мая две попытки диверсий Службы внешней разведки Украины на Ленинградской и Калининской АЭС.

Силовикам удалось задержать двух участников диверсионной группы, а также двух ее пособников из числа россиян, которые обеспечивали диверсантов средствами связи и предоставили им автотранспорт с поддельными госномерами.

