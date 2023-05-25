ФСБ предотвратила диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС

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Сотрудники ФСБ пресекли в преддверии 9 Мая две попытки диверсий Службы внешней разведки Украины на Ленинградской и Калининской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

"Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины <...> предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", – рассказали в ФСБ.

Там уточнили, что диверсанты заминировали пять опор ЛЭП Ленинградской АЭС, одну из них они смогли подорвать. При Калининской АЭС были заминированы семь опор ЛЭП. Подрыв опор линий электропередачи должен был привести к нарушению работы электростанций и нанести России экономический и репутационный ущерб, объяснили в ведомстве.

Силовикам удалось задержать двух участников диверсионной группы, а также двух ее пособников из числа россиян. Последние обеспечивали диверсантов средствами связи и предоставили им автотранспорт с поддельными госномерами.

"Задержаны <...> граждане Украины Майструк Александр 1978 года рождения и Усатенко Эдуард 1974 года рождения, объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения, находящийся в настоящее время в Бельгии. <...> Установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России", – отметили в ЦОС ФСБ.

Как выяснили правоохранители, задержанные были завербованы СВРУ еще в сентябре прошлого года. После прохождения специальной подготовки они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области.

Ранее, 22 мая, на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. В связи с этим в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции.

СК РФ возбудил по этому поводу уголовное дело по шести статьям. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался, что в рамках КТО российские силы ликвидировали свыше 70 украинских диверсантов.

