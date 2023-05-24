ФСБ заподозрила в нарушении гостайны бывшего госслужащего, уехавшего из России

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ФСБ возбудила уголовное дело о нарушении гостайны в отношении москвича, который после увольнения со службы выехал из страны, несмотря на запрет на выезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Смоленской области.

По данным спецслужб, мужчина около 10 лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной. У него был допуск к сведениям особой важности, при разглашении которых может быть причинен ущерб внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли.

После увольнения ему на пять лет ограничили право выезда за пределы России, с чем он под роспись был ознакомлен. Несмотря на это, москвич пересек границу РФ в Смоленской области на автомобиле и выехал из страны.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Ростовской области в суд поступило дело военнослужащего, обвиняемого в госизмене. Также мужчине вменяют незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Известно, что до этого обвиняемый дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.