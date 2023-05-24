Более 70 диверсантов ликвидировали российские военные в Белгородской области – Шойгу

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Свыше 70 украинских диверсантов ликвидировали российские силы в рамках контртеррористической операции в Белгородской области. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины", – цитирует его РИА Новости.

Глава Минобороны подчеркнул, что российские военные продолжали вести огонь по выдавленным за пределы РФ диверсантам вплоть до их ликвидации. Помимо живой силы, также были уничтожены украинские автомобили и бронетехника.

"На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", – подытожил Шойгу.

22 мая на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Для ликвидации противника были привлечены военные, пограничники, сотрудники Росгвардии и ФСБ.

В связи с этим в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе по таким, как "Террористический акт" и "Покушение на убийство".

