Не менее 500 домов были повреждены после попадания украинской ДРГ в Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Не менее 500 домов были повреждены после вторжения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Об этом рассказал глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

"Если брать чисто визуально, самые большие разрушения – это, конечно, Козинка, потому что загоняли во дворы технику, окапывались. В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 в разной степени (повреждены): и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания", – цитирует его ТАСС.

По словам Бондарева, в окне детского сада села Замостье все еще находится боевая часть "Урагана". Разрушения получили не только дома, но и магазины, добавил Бондарев.

Вместе с этим глава городского округа рассказал, что члены украинской ДРГ заминировали территорию Белгородской области перед тем, как их выдавили силы российской стороны. Сейчас там проводятся мероприятия по разминированию. Некоторые группы работают в наиболее опасных местах, отметил он.

Бондарев рассказал, что недавно получил информацию о мине французского производства, которую у себя в огороде обнаружил местный житель.

Украинская ДРГ атаковала территорию Грайворонского городского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. К ликвидации членов группы привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ.

По информации местных властей, в результате происшествия погибли двое человек. Один из них был жителем села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние.

Российским силам удалось выдавить членов группировки и ликвидировать более 70 человек, заявили в Минобороны РФ.