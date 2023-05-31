ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня утром насчитали 2 прилета. К счастью, пострадавших нет", – написал он.

Губернатор добавил, что из-за произошедшего были повреждены линии электропередачи, на некоторых улицах поселка отключился свет. Специалисты проведут соответствующие работы, когда обстановка в поселке станет безопаснее.

Дома на улице Фрунзе получили повреждения кровли и фасада, также там выбило окна, рассказал Старовойт.

"Всем обязательно окажем помощь", – резюмировал он.

До этого украинские боевики обстреливали Теткино 27 мая. Один человек погиб. Губернатор региона пообещал оказать близким погибшего необходимую помощь.

26 мая Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли Теткино около 20 раз, никто не пострадал. Получили повреждения линии электропередачи и некоторые дома.

