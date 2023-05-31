13:16Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Кореневского района Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Два строителя пострадали в результате обстрела со стороны украинских боевиков Кореневского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
По его словам, двое мужчин работали на защитной линии вдоль государственной границы.
"У одного ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести, сейчас находится в районной больнице и для дальнейшего лечения будет доставлен в областную больницу", – говорится в его публикации.
Губернатор заверил, что пострадавшим обязательно окажут необходимую помощь.
Ранее поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Из-за произошедшего были повреждены линии электропередачи, на некоторых улицах населенного пункта отключился свет. Специалисты проведут соответствующие работы, когда обстановка в поселке станет безопаснее.
Дома на улице Фрунзе получили повреждения кровли и фасада, также там выбило окна, рассказал Старовойт.
До этого строитель погиб в результате обстрела Суджанского района Курской области. По словам главы региона, работы проводились недалеко от села Плехово. Губернатор пообещал оказать близким погибшего всю необходимую помощь.
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