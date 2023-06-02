Система ПВО сбила несколько беспилотников рядом с Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько украинских беспилотников были сбиты российскими системами ПВО рядом с Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников", – написал он.

Старовойт попросил граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что город находится под надежной защитой военных России. Губернатор также призвал сообщать в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов.

Ранее сообщалось, что беспилотник скинул бомбу на электроподстанцию в селе Гоголевка Курской области. Жители Гоголевки из-за атаки остались без света, а специалисты аварийных бригад уже начали ликвидировать последствия.

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