Один человек пострадал во время обстрела села Богун-Городок Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины окраины села Богун-Городок Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что один из снарядов попал в участок дороги, осколки снаряда зацепили автомобиль с водителем. Проезжающие мимо люди доставили пострадавшего в больницу.

Мужчину ранили в правое предплечье. Он находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела приграничного города Шебекино. Он уточнил, что повреждены жилые дома и горит транспорт.

27 мая в Белгородской области за сутки были зафиксированы около 250 прилетов со стороны ВСУ. В результате вражеских атак пострадали два человека.