Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино

Фото: телеграм-канал Baza

Один человек пострадал в результате обстрела приграничного города Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт", – написал он.

Губернатор заявил, что всю дополнительную информацию предоставит позже.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при обстреле пункта временного размещения в Белгородской области. Там размещались жители села Середа, которые были эвакуированы из своего населенного пункта около года назад.

27 мая в Белгородской области за сутки были зафиксированы около 250 прилетов со стороны ВСУ. В результате вражеских атак пострадали два человека.

