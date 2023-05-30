Один человек погиб при обстреле пункта временного размещения в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле пункта временного размещения (ПВР) в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй – с проникающими ранениями грудной клетки. Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал Гладков.

Как уточнил губернатор, всего было три прямых попадания. Они пришлись на жилой и административный корпус, а также на территорию проходной. В результате была пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла, а также посечены два легковых автомобиля.

Гладков заявил, что в ПВР размещались жители села Середа, которые были эвакуированы из своего населенного пункта около года назад. Оперативные службы вывезли пострадавших в другой пункт размещения.

"Некоторым жителям было плохо: у кого-то сердце прихватило, у кого-то давление. Бригады скорой помощи оказали всю необходимую помощь", – пояснил он.

Как отметил Гладков, пострадавшие просили финансово компенсировать пережитые потери, при этом оказываясь от процедуры предоставления жилья.

"Так сделать, конечно, нельзя. Есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры. Как бы нам ни хотелось быстрее и искренне помочь людям, мы все процедуры должны соблюсти", – подчеркнул губернатор.

С жителями должна встретиться министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина, сказал Гладков. Он также заявил, что постарается лично присутствовать на встрече.

Гладков сообщил об обстреле пункта ПВР в 18:15 по московскому времени. Как тогда отметил губернатор, в пункте находились местные жители, которых отселили из населенных пунктов в Шебекинском округе.

До этого Гладков заявил об атаке ряда населенных пунктов Белгородской области со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали два промышленных предприятия в городе Шебекино, а также село Новая Таволжанка. В результате обстрелов пострадали четыре человека, уточнил Гладков.