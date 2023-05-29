Мирный житель погиб при обстреле Графовки Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ больше часа обстреливали населенные пункты Шебекинского округа Белгородской области. В результате в Графовке погиб мирный житель. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Мужчина, со слов главы региона, занимался домашним хозяйством, когда в его двор прилетел снаряд. Он скончался на месте от полученных травм. Его жене и матери из-за реакции на случившееся понадобилась медицинская помощь, добавил губернатор.



Гладков также сообщил, что в результате обстрела Графовки повреждены хозяйственные постройки, окна 10 жилых домов, заборы и фасады, задета линия электропередачи, сейчас продолжается подворовой обход.

"Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В данных населенных пунктах повреждена линия электропередачи", – передает он.

Там работают оперативные и аварийные службы, продолжается обход, заключил глава.

Ранее Гладков заявил, что не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп попадали в Белгородскую область с начала СВО. Он отметил, что регион живет в условиях фактической войны.

Также губернатор предложил решение проблемы обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Он считает, что поможет присоединение к области Харькова.