Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские боевики атаковали два промышленных предприятия в городе Шебекино. Снаряд попал в один из заводов, там воспламенился производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, поделился Гладков.

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"Есть четверо пострадавших – мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – заявил глава региона.

Губернатор добавил, что на втором заводе видимых повреждений не зафиксировали, пострадавших нет. Всех специалистов предприятия эвакуировали на безопасное расстояние.

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Кроме того, под обстрелом оказалось село Новая Таволжанка, там также не выявили пострадавших. Однако повреждения получила линия электропередачи, добавил Гладков. Сейчас без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. Снаряд также попал в здание гостиницы и мойки в селе Козинка Грайворонского округа.

Ранее Гладков рассказал, что в Белгородскую область с начала спецоперации заходили не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Вместе с этим он выразил уверенность, что проблему с регулярными обстрелами региона со стороны украинской армии поможет решить присоединение Харьковской области.