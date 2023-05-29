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12:07

Происшествия

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские боевики атаковали два промышленных предприятия в городе Шебекино. Снаряд попал в один из заводов, там воспламенился производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, поделился Гладков.

"Есть четверо пострадавших – мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – заявил глава региона.

Губернатор добавил, что на втором заводе видимых повреждений не зафиксировали, пострадавших нет. Всех специалистов предприятия эвакуировали на безопасное расстояние.

Кроме того, под обстрелом оказалось село Новая Таволжанка, там также не выявили пострадавших. Однако повреждения получила линия электропередачи, добавил Гладков. Сейчас без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. Снаряд также попал в здание гостиницы и мойки в селе Козинка Грайворонского округа.

Ранее Гладков рассказал, что в Белгородскую область с начала спецоперации заходили не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Вместе с этим он выразил уверенность, что проблему с регулярными обстрелами региона со стороны украинской армии поможет решить присоединение Харьковской области.

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