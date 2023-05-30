18:21Происшествия
ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области, есть погибшие
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
ВСУ обстреляли пункты временного размещения отселенных жителей Белгородской области, есть раненые и погибшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Как отметил Гладков, в пункте находились местные жители, которых отселили из населенных пунктов в Шебекинском округе. Губернатор заявил о раненых и погибших, не уточнив их численность.
Ранее Гладков заявил об атаке ряда населенных пунктов Белгородской области со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали два промышленных предприятия в городе Шебекино, а также село Новая Таволжанка. В результате обстрелов пострадали четыре человека, уточнил Гладков.
Кроме того, по данным Гладкова, еще один человек погиб при обстреле села Графовка. Мужчина занимался домашним хозяйствам, когда в его двор прилетел снаряд, рассказал губернатор.
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