ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области, есть погибшие

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ обстреляли пункты временного размещения отселенных жителей Белгородской области, есть раненые и погибшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как отметил Гладков, в пункте находились местные жители, которых отселили из населенных пунктов в Шебекинском округе. Губернатор заявил о раненых и погибших, не уточнив их численность.

Ранее Гладков заявил об атаке ряда населенных пунктов Белгородской области со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали два промышленных предприятия в городе Шебекино, а также село Новая Таволжанка. В результате обстрелов пострадали четыре человека, уточнил Гладков.

Кроме того, по данным Гладкова, еще один человек погиб при обстреле села Графовка. Мужчина занимался домашним хозяйствам, когда в его двор прилетел снаряд, рассказал губернатор.