Глава Краснодарского края заявил, что беспилотник атаковал Афипский НПЗ

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Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута", – написал он.

Губернатор назвал предварительной причиной пожара атаку беспилотника. По словам Кондратьева, никто не пострадал.

Впоследствии он сообщил, что пожар удалось оперативно потушить. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Губернатор выразил благодарность всем службам за оперативную и профессиональную работу.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в ночь на воскресенье, 28 мая, несколько неустановленных БПЛА попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Все они были нейтрализованы, повреждения инфраструктуры завода не произошло.

