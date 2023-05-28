В Краснодарском крае БПЛА пытались приблизиться к территории Ильского НПЗ

Фото: depositphotos/Afotoeu

В Краснодарском крае в ночь на воскресенье, 28 мая, несколько неустановленных беспилотников попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом говорится в телеграм-канале Оперштаба региона.

Уточняется, что все БПЛА были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры завода не произошло, а возникшее в результате задымление оперативно потушили дежурные службы НПЗ. Никто не пострадал, добавили в Оперштабе.

В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Некоторые горожане сообщили, что заметили летавшие в небе беспилотники.

Позже Оперштаб региона сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва, который был слышен в районе улицы Морской в Краснодаре, никто не пострадал.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотных летательных аппаратов.

В результате случившегося имеются повреждения зданий, однако жизнеобеспечивающая инфраструктура цела, добавил он.