Беспилотник упал в Тверской области

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Беспилотный летательный аппарат упал в Тверской области. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. <...> Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени", – отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте работают специалисты.

Ранее взрыв произошел в районе административного здания нефтепровода недалеко от деревни Литвиново Невельского района в Псковской области. По предварительным данным, объект атаковали два беспилотника. Губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что пострадавшие отсутствуют.

До этого два беспилотника упали в Краснодаре. В результате случившегося были повреждены здания, но жизнеобеспечивающая инфраструктура осталась цела. Глава региона региона Вениамин Кондратьев отметил, что пострадавших нет.

