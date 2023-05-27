13:19Происшествия
Беспилотник упал в Тверской области
Фото: 123RF/porpeller
Беспилотный летательный аппарат упал в Тверской области. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального правительства.
"27 мая у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области зафиксировано падение БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал. <...> Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени", – отмечается в сообщении.
В настоящее время на месте работают специалисты.
Ранее взрыв произошел в районе административного здания нефтепровода недалеко от деревни Литвиново Невельского района в Псковской области. По предварительным данным, объект атаковали два беспилотника. Губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что пострадавшие отсутствуют.
До этого два беспилотника упали в Краснодаре. В результате случившегося были повреждены здания, но жизнеобеспечивающая инфраструктура осталась цела. Глава региона региона Вениамин Кондратьев отметил, что пострадавших нет.
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