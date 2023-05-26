В результате взрыва в Краснодаре никто не пострадал – оперштаб региона

Фото: телеграм-канал Baza

По предварительной информации, в результате взрыва, который был слышен в районе улицы Морской в Краснодаре, никто не пострадал. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что взрыв был слышен в 04:17 по московскому времени в районе дома № 54/2 по улице Морской. Согласно данным из открытых источников, это здание принадлежит компании МТС.

"На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", – говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сообщалось, что в центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Некоторые горожане также утверждают, что заметили летавшие в небе беспилотники.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску Запорожской области.