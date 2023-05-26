05:42Происшествия
В Краснодаре слышны звуки взрывов – СМИ
Фото: телеграм-канал SHOT
В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Некоторые горожане также утверждают, что заметили летавшие в небе беспилотники.
Тем не менее официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Местные власти также пока не комментировали эту информацию.
Ранее украинские СМИ писали о том, что в Киеве и Киевской области, а также в Днепре были зафиксированы взрывы.
До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики нанесли массированный удар по Бердянску. Он добавил, что на месте взрывов работают экстренные службы.
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