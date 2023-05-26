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05:42

Происшествия

В Краснодаре слышны звуки взрывов – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Некоторые горожане также утверждают, что заметили летавшие в небе беспилотники.

Тем не менее официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Местные власти также пока не комментировали эту информацию.

Ранее украинские СМИ писали о том, что в Киеве и Киевской области, а также в Днепре были зафиксированы взрывы.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики нанесли массированный удар по Бердянску. Он добавил, что на месте взрывов работают экстренные службы.

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