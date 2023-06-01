БПЛА сбросил бомбу на электроподстанцию в селе Гоголевка Курской области

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Беспилотный летательный аппарат скинул бомбу на электроподстанцию в селе Гоголевка Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника", – написал глава Курской области.

По словам Старовойта, в настоящее время жители Гоголевки находятся без света. Специалисты аварийных бригад уже начали ликвидировать последствия атаки ВСУ. Электроснабжение планируется восстановить в ближайшее время.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в Дзержинском районе около поселка Товарково упал неопознанный объект.

В результате произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Никто из населения не пострадал. Объекты экономики и жилые дома также не повреждены.

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