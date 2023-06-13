ВСУ обстреляли поселки Глушково и Теткино в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Бойцы ВСУ продолжают обстреливать поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе, рассказал губернатора Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"На данный момент в Теткино пострадало 9 домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет. В поселке Глушково повреждены несколько домов", – поделился глава региона.

По его словам, в настоящее время ВСУ продолжают обстреливать район.

Ранее стало известно, что беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске, повреждения и разрушения не были выявлены. По словам Старовойта, БПЛА упал на территории резервуарного парка. На месте происшествия работы вели дежурные группы спецслужб.