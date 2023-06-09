13:50Происшествия
Режим ЧС ввели в районе падения БПЛА в Воронеже
Фото: телеграм-канал "Воронеж"
В районе падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на улице Белинского в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству", – написал он.
Глава Воронежской области сообщил, что расселение многоэтажного дома, в который влетел беспилотник, не требуется. В нем проживают порядка 90 тысяч человек. Специалисты составляют перечень поврежденного имущества жителей.
Работы по восстановлению поврежденной части жилого дома планируют начать в ближайшее время. Как сообщил Гусев, ремонт будут вести круглосуточно, чтобы завершить его в кратчайшие сроки.
"Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь", – заключил он.
Как ранее сообщали СМИ, беспилотник, врезавшийся в дом, преследовал цель достичь местного авиационного завода. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) его подавили, после чего части объекта попали в многоэтажку.
В результате инцидента травмы получили не менее трех человек. По информации губернатора, у пострадавших зафиксировали ранения осколками. От госпитализации они отказались.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
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