Режим ЧС ввели в районе падения БПЛА в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Воронеж"

В районе падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на улице Белинского в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

"Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству", – написал он.

Глава Воронежской области сообщил, что расселение многоэтажного дома, в который влетел беспилотник, не требуется. В нем проживают порядка 90 тысяч человек. Специалисты составляют перечень поврежденного имущества жителей.

Работы по восстановлению поврежденной части жилого дома планируют начать в ближайшее время. Как сообщил Гусев, ремонт будут вести круглосуточно, чтобы завершить его в кратчайшие сроки.

"Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь", – заключил он.

Как ранее сообщали СМИ, беспилотник, врезавшийся в дом, преследовал цель достичь местного авиационного завода. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) его подавили, после чего части объекта попали в многоэтажку.

В результате инцидента травмы получили не менее трех человек. По информации губернатора, у пострадавших зафиксировали ранения осколками. От госпитализации они отказались.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.



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