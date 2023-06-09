Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Число пострадавших при падении БПЛА в Воронеже увеличилось до трех человек, сообщил губернатор города Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", – написал Гусев.

Губернатор прибыл на место падения беспилотника. Он уточнил, раненых посекло осколками стекла, однако они отказались от госпитализации.

Гусев подчеркнул, что уже дал первые поручения по вопросу оказания помощи жителям дома, пострадавшего от БПЛА.

"(Жителям дома. – Прим. ред.) будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента", – добавил губернатор

Между тем в управляющей компании заявили РИА Новости, что многоквартирный дом получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом. От падения пострадали три квартиры и офисный центр.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат рухнул на улице Белинского в Воронеже. По словам Гусева, спецслужбы уже прибыли на место. Губернатор заверил, что держит инцидент на личном контроле.

Два человека пострадали в результате падения БПЛА в Воронеже