Два человека пострадали в результате падения БПЛА в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Беспилотный летательный аппарат рухнул на улице Белинского в Воронеже, пострадали два человека. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев.

"Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", – написал он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на воронежских медиков, пострадавшим оказали помощь на месте ЧП. Госпитализация им не потребовалась.

"Был вызов на улицу Белинского, у пострадавших царапины, им оказана помощь на месте, госпитализация не требуется", – сказала дежурный по городской станции скорой помощи.

Ранее стало известно, что два дрона рухнули на трассу М3 "Украина" в Калужской области. Глава региона Владислав Шапша рассказал, что детонации беспилотников не произошло. Позже сообщалось, что движение транспорта на автодороге М-3 "Украина" перекрыли.

До этого два дрона атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Критических повреждений и пожаров не выявили.

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