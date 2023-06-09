Уголовное дело возбудили после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ возбудило уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По данным следствия, 9 июня 2023 года около 10:00 лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабженного взрывным устройством, на территорию города Воронежа", – говорится в сообщении.

В результате инцидента повреждения получило не только само здание, но и крыша располагающегося рядом частного дома. Не менее трех человек получили осколочные ранения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия").

На месте инцидента продолжают работать следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства преступления и причастных к его совершению.

Как сообщалось ранее, целью влетевшего в жилой дом беспилотника был авиационный завод Воронежа. Объект был подавлен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего его обломки попали в жилую постройку.

В настоящее время власти Воронежа решают вопрос о необходимости расселения подъезда или всего дома. В ходе заседания регионального руководства также решат и другие сопутствующие вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что к инциденту причастен киевский режим. При этом представитель Кремля заверил, что Россия продолжаться бороться с атаками Украины.



Упавший в Воронеже беспилотник пытался атаковать авиазавод – СМИ