Опубликовано видео падения беспилотника на жилой дом в Воронеже

Момент падения беспилотника на жилой дом в Воронеже зафиксировали на видео.

На кадрах видно, как дрон летит в сторону здания, попадает в него и взрывается. После можно заметить столбы серого дыма.

Дрон рухнул на улице Белинского в Воронеже. По словам губернатора региона Александра Гусева, спецслужбы уже прибыли на территорию ЧП. Он подчеркнул, что держит инцидент на личном контроле.

В результате произошедшего травмы получили три человека. Они были ранены из-за осколков стекла. Им была оказана помощь на месте, от госпитализации жители дома отказались.

Гусев прибыл на место ЧП. Он поручил оказать помощь жителям дома, пострадавшего от БПЛА. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы.

В управляющей компании уточнили, что многоквартирный дом получил повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом. Уточняется, что пострадали три квартиры и офисный центр.

Два человека пострадали в результате падения БПЛА в Воронеже