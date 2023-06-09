Власти Воронежа решат вопрос о расселении пострадавшего от БПЛА подъезда

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Воронежские власти решают вопрос, расселять ли после налета беспилотника только пострадавший подъезд или весь дом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

"Погибших нет. Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд", – сообщил он.

Остальные вопросы региональное руководство рассмотрит на совещании 9 июня, добавил Гусев.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), влетевший в жилой дом на улице Белинского в Воронеже, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Целью беспилотника, по информации собеседника агентства, был местный авиационный завод. Понять это удалось, изучив его маршрут.

"Беспилотник удалось подавить средствами РЭБ и его обломки попали в жилой дом", – сообщил источник агентства.



Как рассказала местная жительница в беседе с RT, в момент подлета беспилотника к жилому дому она и дочь услышали хлопки, похожие на звук мопеда или мотоцикла. Буквально через минуту раздались два громких взрыва.

"Он пролетел в сторону центра, и через минуту мы услышали два взрыва", – рассказала очевидица.

Согласно информации губернатора региона, при падении беспилотника пострадали три человека. Они получили ранения осколками, но отказались от госпитализации. Жителям пострадавшего дома окажут необходимую помощь.



Число пострадавших при падении БПЛА в Воронеже увеличилось до трех человек