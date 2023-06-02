Зеленский заявил, что Украина оказалась в очереди на поставку ЗРК Patriot

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Украина оказалась в очереди на поставку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский уточнил, что Украина хочет поражать не 70–75% целей, а достичь 100%.

"Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot", – передает Reuters слова президента Украины.

По словам Зеленского, Киев находится в ожидании не только ЗРК. Ракеты к этому комплексу также в большом дефиците.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS.

Также в пакет войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.



Украина получит новый пакет помощи на сумму около 300 млн долларов – СМИ