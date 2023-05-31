21:16Политика
США предоставят Украине ракеты для Patriot и HIMARS в рамках нового пакета помощи
Фото: ТАСС/Zuma
США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джона Кирби.
"Мы используем пакет, о котором объявляем сегодня, для того, чтобы предоставить Украине дополнительные боеприпасы", – сказал Кирби.
Он также добавил, что в пакет войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.
Между тем в Пентагоне отметили, что совокупный объем военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала СВО – 37,6 миллиарда долларов.
Ранее Кирби заявил, что ВСУ начнут контрнаступление летом. При этом он не назвал точных сроков наступления. Однако, по его словам, американские власти находятся в контакте с украинскими с самого начала его планирования.
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