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У Вашингтона остались запасы вооружений только на неделю боевых действий из-за конфликта с Москвой на Украине. Об этом в своем блоге сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: "Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?" Я сказал: "Ну, если она продлится всего неделю, то да", – отметил он.

Макгрегор подчеркнул, что через неделю интенсивных боев американская армия израсходует запас ракет и военной техники. По его мнению, США находятся в плохом положении.

До этого он заявил, что Вооруженные силы России освободят Одессу и Харьков после провала украинских войск. По словам Макгрегора, ситуация в Артемовске обернулась катастрофой для киевского режима, а президент Украины Владимир Зеленский оказался одержим городом.

Ранее диппредставитель РФ в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова к мирным переговорам с Украиной, однако она не откажется от своих условий. Вместе с этим посол добавил, что российская сторона не потерпит дискриминацию, которая является нарушением Всеобщей декларации прав человека.