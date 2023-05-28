Экс-советник Пентагона заявил, что РФ освободит Одессу и Харьков после провала ВСУ

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Вооруженные силы России освободят Одессу и Харьков после провала украинских войск. Об этом в своем блоге сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одно массовое наступление, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города", – считает он.

По словам Макгрегора, ситуация в Артемовске обернулась катастрофой для киевского режима, а президент Украины Владимир Зеленский оказался одержим городом, как Адольф Гитлер был одержим Сталинградом.

В ночь на 21 мая Минобороны РФ заявило о полном взятии Артемовска силами ЧВК "Вагнер". Бойцы освободили населенный пункт при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

С этим событием группу "Вагнер" и солдат Вооруженных сил РФ поздравил Владимир Путин. Всех отличившихся представят к государственным наградам, заявили в Кремле.

Позже Пригожин уточнил, что подразделения ЧВК в ходе сражений за Артемовск потеряли около 20 тысяч бойцов, из них половина являются заключенными.