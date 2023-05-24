Пригожин рассказал о потерях ЧВК "Вагнер" в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Пригожин в Telegram"

Подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" потеряли около 20 тысяч человек в ходе боев за Артемовск, из них половина являются заключенными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Он отметил, что всего было завербовано 50 тысяч заключенных. Вместе с контрактниками в боях за город принимали участие 35 тысяч человек.

"За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту", – отметил основатель компании.

По словам Пригожина, среди украинских войск потери составили 50 тысяч человек, 50–70 тысяч военных получили ранения.

В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер". Бойцы взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

С освобождением населенного пункта группу "Вагнер" и военных ВС РФ поздравил Владимир Путин. На сайте Кремля отмечалось, что всех отличившихся представят к государственным наградам.