13:37Политика
Пригожин рассказал о потерях ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Фото: телеграм-канал "Пригожин в Telegram"
Подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" потеряли около 20 тысяч человек в ходе боев за Артемовск, из них половина являются заключенными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина.
Он отметил, что всего было завербовано 50 тысяч заключенных. Вместе с контрактниками в боях за город принимали участие 35 тысяч человек.
"За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту", – отметил основатель компании.
По словам Пригожина, среди украинских войск потери составили 50 тысяч человек, 50–70 тысяч военных получили ранения.
В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер". Бойцы взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.
С освобождением населенного пункта группу "Вагнер" и военных ВС РФ поздравил Владимир Путин. На сайте Кремля отмечалось, что всех отличившихся представят к государственным наградам.
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