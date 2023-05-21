ВС РФ уничтожили мост, по которому в Артемовск перебрасывались ВСУ

Фото: телеграм-канал "Разгрузка Вагнера"

Российские военные уничтожили автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления украинской армии. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ", – сказал он.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. За минувшие сутки в районе Артемовска российская авиация совершила 69 огневых задач.

Прошедшей ночью Минобороны РФ сообщало о полном освобождении Артемовска штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер". Их поддержку осуществляли артиллерия и авиация "Южной" группировки войск.

С освобождением населенного пункта группу "Вагнер" и военных ВС РФ поздравил Владимир Путин. На сайте Кремля отмечалось, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

