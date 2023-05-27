Киев запросил у Берлина ракеты Taurus, которые могут долететь до Москвы – СМИ

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Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации газеты, украинский президент Владимир Зеленский уже обращался с просьбой о передаче этих ракет к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая.

Издание отмечает, что ракеты Taurus могут подойти к истребителям F-16, которые уже были обещаны Киеву западными странами ранее.

Однако в Германии не спешат с отправкой Украине подобных ракет, поскольку не верят, что украинские войска будут разумно использовать такое оружие.

Немецкая крылатая ракета Taurus может пролететь 500 километров, то есть может добраться с украинской границы до Москвы. В связи с этим представители ФРГ опасаются, что Киев таким образом может устроить неконтролируемую эскалацию войны.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российские военные адекватно ответят на такие шаги. По его словам, в Кремле "весьма негативно" отнеслись к решению Лондона.

15 мая российские системы ПВО впервые сбили подобную ракету.