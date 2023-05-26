Удар "Кинжала" по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США в Тихом океане – СМИ

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Ликвидация американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве показала уязвимость США в Тихом океане перед ракетами России и Северной Кореи. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По мнению авторов материала, "Кинжал" является серьезным средством для подавления западных средств противовоздушной обороны (ПВО) высокой дальности. Российские ракеты имеют свойство выполнять обширные полеты, а также обладают гиперзвуковой конечной скоростью и другими преимуществами.

Журналисты уверены, что в случае конфликта между РФ и США Северная Корея, также обладающая похожими на "Кинжалы" ракеты, сможет прорвать ПВО Америки и нанести сильные удары.

"Таким образом, успех системы "Кинжал" <…> может свидетельствовать о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и, если возможно, противодействия наступлению США", – следует из материала.

До этого стало известно, что ПВО РФ перехватила ракету "Гром-2" и две ракеты Storm Shadow в зоне боевых действий на Украине. Первая является продуктом украинского производства, вторая – англо-французского.

