ВС РФ уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ в районе Мервичи Львовской области

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны России"

Вооруженные силы РФ уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ в районе Мервичи Львовской области. Об этом рассказало Минобороны России, опубликовав в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", – говорится в публикации.

Ранее российская армия нанесла высокоточные удары по складам оружия и техники зарубежного производства Вооруженных сил Украины. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что цель была достигнута и все объекты поражены.

Он добавил, что российские военные ликвидировали большие запасы оружия и боевых припасов военных киевского режима. Кроме того, силами РФ было пресечено выдвижение резервов в зоны вооруженных действий.

