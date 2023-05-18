ВС РФ нанесли удары по складами вооружения и техники иностранного производства

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли высокоточные удары по складами оружия и техники зарубежного производства Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня в течение ночи Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника", – рассказал он.

Представитель Минобороны подчеркнул, что цель была достигнута и все объекты назначения поражены.

Конашенков добавил, что российские военные ликвидировали большие запасы оружия и боевых припасов военных киевского режима. Кроме того, силами РФ было пресечено выдвижение резервов в зоны вооруженных действий.

16 мая российские военные уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. Также ВС РФ поразили участки скопления живой силы Украины и склады с боеприпасами и вооружением.

Накануне в министерстве обороны России сообщили об уничтожении пяти пусковых установок Patriot, а также радиолокационной станции в Киеве.

В четверг, 18 мая, журналист издания The Drive Тайлер Роговэй заявил, что ЗРК Рatriot были обречены на атаки со стороны российских сил, как только они попали на Украину.

Журналист считает, что Соединенным Штатам следует ожидать более серьезных атак по их ЗРК на Украине. Он напомнил, что Россия десятилетиями работала над тем, чтобы противостоять системам Patriot.

