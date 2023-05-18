ВС РФ получили новый пехотный огнемет для городских сражений "Бородач"

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Новый пехотный огнемет "Бородач" был передан на вооружение ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора концерна "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александра Кочкина.

По его словам, МРО-А, или "Бородач" представляет собой ручной малогабаритный пехотный огнемет. Он является аналогом реактивной противотанковой гранаты, однако его боевую часть наполнили термобарическим составом.

Кочкин назвал это оружие одноразовым гранатометом. Вместе с этим он добавил, что "Бородач" предназначен для городских сражений.

Накануне в пресс-службе "Ростеха" поделились, что малогабаритный реактивный огнемет МРО-А задействуют для ликвидации живой силы, которая дислоцируется в оборонительных сооружениях или зданиях.

Ранее Кочкин рассказал, что в России начался серийный выпуск новой авиационной ракеты повышенной мощности "Бронебойщик". Снаряд предназначен для ударов по самолетам Су-25, вертолетам Ми-8 и другой боевой авиатехники.