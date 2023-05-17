В РФ начался серийный выпуск новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик"

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В России стартовало серийное производство новейшей авиационной ракеты повышенной мощности "Бронебойщик". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александра Кочкина.

"Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть", – сказал представитель предприятия.

Он также добавил, что снаряд уже в этом году российские военные начнут применять в зоне спецоперации на Украине.

Отмечается, что "Бронебойщик" предназначен для самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и другой боевой авиатехники, способной запускать неуправляемые ракеты. Мощность снаряда превосходит таковую у аналогов прошлых поколений в 5–6 раз.

Ранее сообщалось, что "Курганмашзавод" начнет поставлять ВС РФ модернизированные самоходные противотанковые 125-миллиметровые пушки 2C25М в следующем году. В настоящее время ведется подготовка производства к серийному выпуску орудий.