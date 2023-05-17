Поставки новых противотанковых пушек 2C25М в войска РФ могут начаться в 2024 году

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Модернизированные самоходные противотанковые пушки 2C25М могут начать поставлять Вооруженным силам России в 2024 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Курганмашзавода" сообщает РИА Новости.

"При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году", – заявили в компании.

Кроме того, там сообщили, что уже ведется подготовка производства к серийному выпуску самоходных 125-миллиметровых пушек 2С25М.

Боевая машина 2С25М способна передвигаться по суше и воде. Она оснащена новейшей системой управления огнем и 125-миллиметровой пушкой – пусковой установкой управляемых ракет, позволяющей поражать все современные танки стран мира.

Ранее сообщалось, что "Ростех" отправил Минобороны РФ новую партию боевых машин пехоты (БМП). В первом квартале 2023 года было поставлено столько же машин, сколько за весь 2019 год.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза. По его словам, производство средств поражения в РФ в текущем году выросло более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом.