Медведев заявил, что промышленность должна без сбоев обеспечивать потребности ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Российская промышленность должна без сбоев обеспечивать потребности Вооруженных сил РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.

К публикации прикреплено видео, в котором показываются кадры посещения Медведевым Казанского порохового завода.

"В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения", – говорится в публикации.

Медведев отметил, что с началом спецоперации РФ на Украине расход боеприпасов возрос многократно. По его словам, задача промышленности состоит в том, чтобы полностью, без сбоев обеспечивать потребности российской армии.

Зампред Совбеза подчеркнул, что нужно не просто наращивать объем выпуска, но и добиваться эффективности боеприпасов, используя более современные технологии в процессе производства.

Также Медведев рассказал, что в рамках поездки ему удалось обсудить с главами регионов Приволжского федерального округа вопросы набора на военную службу по контракту.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях, чтобы проверить, как выполняется гособоронзаказ.

Министр оценил производственные мощности, которые используются при выпуске необходимой для обеспечения российской спецоперации на Украине продукции. Он также проконтролировал работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет.



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