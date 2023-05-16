Выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза – Мантуров

Фото: пресс-служба Минобороны/ТАСС/Вадим Савицкий

Объем производства и поставок средств поражения в РФ в текущем году вырос более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Производство и поставка средств поражения, объем <...> по сравнению с прошлым годом вырос более, чем в семь раз", – приводит его слова ТАСС.

Мантуров сообщил, что промышленность решает все задачи по снабжению Вооруженных Сил РФ вооружением и техникой. Он уточнил, что особое внимание уделяется поставкам и ремонту танков и легкобронированной техники, причем объем поставок за первый квартал 2023 года сопоставим с общим объемом поставок за весь 2022 год.

По словам вице-премьера, общие объемы производства продукции армейского назначения в 2023 году могут вырасти в четыре раза по сравнению с 2021–2022 годами. Мантуров подчеркнул, что сегодня все заинтересованные производители могут подключаться к поставкам для нужд спецоперации России.

Он уточнил, что доля предприятий легкой промышленности в реестре оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выросла в 10 раз с октября прошлого года.

Ранее сообщалось, что в России вынесли первый приговор за срыв гособоронзаказа. Руководитель предприятия ОПК "ОКТБ "Вектор" Анатолий Михалин получил пять лет лишения свободы условно за то, что в течение двух лет включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты.

Михалин признал вину и будет обязан полностью возместить причиненный ущерб.

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