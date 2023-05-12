Первый в РФ приговор за срыв гособоронзаказа вынесли в Ростовской области

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Батайский городской суд вынес приговор руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) "ОКТБ "Вектор" Анатолию Михалину. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, передает ТАСС со ссылкой пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Михалина признали виновным по статье "Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия". Мужчина получил пять лет лишения свободы условно. Кроме того, его обязали полностью возместить причиненный ущерб.

В ФСБ рассказали, что Михалин в течение двух лет включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты. Однако он признал свою вину, в связи с чем его срок был смягчен, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в компаниях, срывающих гособоронзаказ, будут вводить внешнее управление. Согласно указу Владимира Путина, управляющая организация для подобных компаний будет определяться Минпромторгом РФ.

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