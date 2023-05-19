Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на соледаро-артемовском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие предотвратили попытку украинской ротной тактической группы атаковать на соледаро-артемовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев.

"На соледаро-артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, расчетом ЗРК "Бук-М3" были уничтожены две ракеты комплекса HIMARS, а на авдеевском направлении группа специального назначения сбила беспилотник ВСУ "Фурия".

Он также рассказал, что артиллерийскими расчетами РСЗО "Торнадо-С" были уничтожены 10 единиц автомобильной техники подвоза ВСУ и 155-миллиметровое самоходное орудие.

До этого начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев сообщил, что российской артиллерией были уничтожены два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Кроме того, российские бойцы отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS на запорожском направлении.