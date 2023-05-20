Группировка "Восток" уничтожила в районе Новоселовки разведывательную группу ВСУ – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВСУ пытались провести разведку передовых подразделений ВС РФ на южнодонецком направлении в районе Новоселовки и были уничтожены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" полковник Александр Гордеев.

"На южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки "Восток" в районе Новоселовки. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила", – приводит его слова РИА Новости.

Он также рассказал, что с помощью разведки с воздуха, российские силы обнаружили скопление боевиков и техники ВСУ в районе населенного пункта Доброволье. Реактивная артиллерия ВС РФ уничтожила боевые машины противника и живую силу ВСУ, сообщил Гордеев.

Кроме того, полковник заявил, что российские зенитчики сбили два беспилотных летательных аппарата "Лелека", одну "Фурию" и "Валькирию".

До этого Гордеев сообщал, что артиллерия ВС РФ уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Кроме того, российские бойцы отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS на запорожском направлении.