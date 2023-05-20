07:53Политика
Группировка "Восток" уничтожила в районе Новоселовки разведывательную группу ВСУ – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Военнослужащие ВСУ пытались провести разведку передовых подразделений ВС РФ на южнодонецком направлении в районе Новоселовки и были уничтожены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" полковник Александр Гордеев.
"На южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки "Восток" в районе Новоселовки. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила", – приводит его слова РИА Новости.
Он также рассказал, что с помощью разведки с воздуха, российские силы обнаружили скопление боевиков и техники ВСУ в районе населенного пункта Доброволье. Реактивная артиллерия ВС РФ уничтожила боевые машины противника и живую силу ВСУ, сообщил Гордеев.
Кроме того, полковник заявил, что российские зенитчики сбили два беспилотных летательных аппарата "Лелека", одну "Фурию" и "Валькирию".
До этого Гордеев сообщал, что артиллерия ВС РФ уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Кроме того, российские бойцы отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS на запорожском направлении.
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